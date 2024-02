Sammontana-Forno D'Asolo, partnership per nuovo gruppo

Partnership per unire Sammontana con Fda Group - Forno d’Asolo - "al fine di creare un produttore d’eccellenza internazionale di prodotti surgelati di pasticceria, dessert e gelato". Ad annunciarla, in una nota congiunta, la famiglia Bagnoli, che tre generazioni fa ha fondato Sammontana, prima azienda italiana di gelato e Frozen Investments S.à r.l., società di investimento di Investindustrial VIII, gestita in modo indipendente ('Investindustrial') e il senior management delle due aziende.

La famiglia Bagnoli, Investindustrial e il senior management deterranno il 100% del nuovo gruppo con il controllo operativo che resta nelle mani della famiglia e Investindustrial che guiderà l’espansione internazionale. Leonardo Bagnoli, ceo di Sammontana, sarà nominato presidente, mentre Alessandro Angelon, ceo di Forno d’Asolo, diventerà ceo del nuovo gruppo. Marco Bagnoli diventerà presidente di Sammontana Spa.

La partnership, si legge in una nota, "combina l'esperienza della famiglia Bagnoli nel settore del gelato e della pasticceria surgelata con il potenziale di crescita di Forno d'Asolo e la capacità di Investindustrial di globalizzare con successo aziende manifatturiere italiane di alta qualità". Il gruppo risultante dall'unione avrà un fatturato di quasi un miliardo di euro con stabilimenti produttivi in Italia, negli Stati Uniti e in Francia, e oltre 2.500 dipendenti. La nuova entità opererà attraverso molteplici canali, essendo partner di rilievo per i principali bar, ristoranti, hotel, rivenditori alimentari e aziende di catering per i prodotti surgelati di pasticceria, dessert e gelato.

