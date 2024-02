Progetto danza di Sieni, in scena a Firenze democrazia del corpo

Dodici ospitalità e due residenza artistiche di artisti nazionali e internazionali: è quanto propone 'La democrazia del corpo 2024', il nuovo progetto dedicato alla danza di Virgilio Sieni, in programma dal 10 febbraio al 10 maggio al Cango di Firenze.

Sul palco, è stato spiegato in occasione della presentazione della rassegna, i lavori e le ricerche di artisti tra i più interessanti della scena performativa contemporanea: mk, Soukaina Abrour/Fallon Mayanja, Virgilio Sieni, Claudia Castellucci, Dewey Dell, Cristina Kristal Rizzo, Tempo Reale, Simona Bertozzi, Stefania Tansini, Ayelen Parolin, Jérôme Bel, Alessandro Certini/Katie Duck/Virgilio Sieni/Charlotte Zerbey, Marta Olivieri, Irene Russolillo. Quella in partenza il 10 febbraio è la prima parte de 'La democrazia del corpo 2024', mentre la seconda si svilupperà in autunno.

Il progetto di Virgilio Sieni è curato dal Centro di rilevante interesse per la danza e si realizza grazie al sostegno dil ministero della Cultura, Fondazione Cr Firenze, Comune di Firenze e Regione Toscana. Sieni spiega che "questa prima parte della Democrazia del corpo è dedicata alla memoria quale politica dell'abitare, alle forme di origine del corpo che rimbalzano nel passato per divenire possibilità nel presente. Il passo che diviene sequenza, la sequenza che scaturisce dal suo misurarsi col respiro, la coreografia che esige di esistere perché possibile. Così solo quando le cose hanno fatto il loro tempo diventano interessanti, rivelano la loro profondità".





