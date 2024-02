Mostra Anish Kapoor a Firenze, 130.000 i visitatori

Sono stati oltre 130.000 i visitatori della mostra a Palazzo Strozzi a Firenze 'Anish Kapoor. Untrue Unreal', realizzata insieme al maestro che ha rivoluzionato l'idea di scultura nell'arte contemporanea.

L'esposizione "è stata il risultato del lavoro diretto dell'artista sugli spazi di Palazzo Strozzi, in un percorso tra monumentali installazioni, ambienti intimi e forme conturbanti, che ha creato un originale e coinvolgente dialogo tra l'arte di Anish Kapoor, l'architettura e il pubblico" si spiega dalla Fondazione Palazzo Strozzi.

Dalle analisi sui visitatori, si spiega poi, "emergono come dati importanti la grande partecipazione del pubblico under 30, che rappresenta il 25% del totale dei visitatori, e del pubblico delle famiglie, come testimonia la vendita record di oltre 3.000 biglietti famiglia, pari a oltre 10.000 presenze totali.

Confermato è stato inoltre l'impegno e il successo della Fondazione Palazzo Strozzi per rendere le proprie mostre sempre più accessibili attraverso eventi, attività e progetti per tutti i pubblici". Ancora, per la mostra, "quasi 5 milioni di persone sono state raggiunte dai contenuti pubblicati sui profili social della Fondazione generando oltre 160mila interazioni tra like, commenti e condivisioni su tutte le piattaforme. Su Instagram si registrano i risultati più sorprendenti.

Spiega Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi e curatore della mostra: "Siamo davvero soddisfatti del risultato della mostra che ha coinvolto oltre 130.000 persone, tra cui oltre il 20% hanno partecipato anche alle nostre attività collaterali. Questo importante risultato di partecipazione premia il lavoro della Fondazione e del suo modo unico di 'fare mostre', sempre mantenendo, un ruolo primario nella valorizzazione del territorio come meta per il pubblico, motore propulsore di energia e creatività e generatore di valore tramite la cultura".

Il 22 marzo la nuova esposizione di Palazzo Strozzi, 'Anselm Kiefer: angeli caduti'



