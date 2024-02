Fondazione Franchi Firenze lancia un videogame che parla latino

La Fondazione Franchi, realtà nata a Firenze e attiva nel settore digitale, lancia un videogioco che parla latino: 'Umbricii Ludus', racconta la vita di Ubricio Corbi, vasaio ceramista realmente vissuto ed attivo tra il 49 a.C. e il 29 a.C. nel territorio della Val d'Orcia come protagonista di un videogioco che fonda le radici nell'archeologia: il personaggio ha la voce di uno studente di licei Poliziani della provincia di Siena.

I contenuti, spiega una nota, trovano ambientazione lungo il tracciato della vecchia via Cassia Adrianea e si concentra nella zona di Torrita di Siena dove esisteva la Statio Manliana, una stazione di posta dove i viandanti si potevano riposare.

Il videogame sarà presentato il 9 febbraio a Roma, in occasione del convegno 'Il latino, nuova vita sui nuovi media'.

"Il piano - spiega Giulio Luzzi, vicepresidente della Fondazione Franchi - prevede sia la creazione di un museo a Torrita di Siena che la creazione di contenuti multimediali fruibili dalle sale del museo, che hanno lo scopo di far 'vivere e provare' ai visitatori, l'utilizzo e la creazione di alcuni reperti archeologici".



