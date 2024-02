Inveisce contro infermiere in pronto soccorso, denunciato

Ha inveito contro un'infermiere del pronto soccorso per i tempi di attesa troppo lunghi e non aveva ottemperato a un ordine di allontanamento dal territorio, 53enne denunciato.

Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14.10, viene segnalata una persona molesta all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Careggi, sul posto interviene la volante e trova il 53enne, algerino, in stato di agitazione e che, lamentandosi dei tempi di attesa troppo lunghi, inveiva contro un infermiere.

L'uomo e' stato denunciato in stato di liberta'.



