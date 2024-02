Autista aggredito a bordo dell'autobus a Prato

Un autista di Autolinee Toscane oggi, poco dopo l'ora di pranzo, è stato vittima di una violenta aggressione da parte di un uomo sulla Linea 2+ a Ptato.

L'aggressore ha spaccato con un pugno il vetro divisorio posto a protezione della postazione dei conducenti dei bus di Autolinee Toscane ferendo il lavoratore. L'autista è stato ricoverato in stato di shock. Le sue condizioni al momento non sembrano preoccupanti. E' quanto fatto sapere, in una nota, da Autolinee Toscana.

Le forze dell'ordine, immediatamente intervenute, anche grazie all'utilizzo di immagini dei dispositivi di videoregistrazione hanno prontamente individuato e fermato l'aggressore, prosegue At. "Voglio ringraziare le forze dell'ordine che sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza il nostro autista e le altre persone a bordo del bus - commenta il presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli -.

Esprimo a nome mio personale e di tutta l'azienda vicinanza e solidarietà al nostro conducente. Purtroppo, troppo spesso il nostro personale che svolge un servizio pubblico è vittima di aggressioni. Come azienda, assieme ai sindacati, alla Regione, alle prefetture e alle questure, stiamo realizzando una vasta azione per aumentare i livelli di sicurezza dentro e fuori i nostri bus. Ma, quello che serve è anche un aumento della coscienza civica collettiva sul ruolo fondamentale che i lavoratori del Tpl svolgono a servizio delle persone garantendo quotidianamente il diritto alla mobilità".

Autolinee Toscane ricorda che è oramai diffuso su tutti i bus del Tpl toscano il progetto 'Toscana Sicura' che tra le altre cose prevede la presenza a bordo dei bus di telecamere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA