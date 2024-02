Valigia abbandonata in Duomo Firenze, è falso allarme

Falso allarme per una valigia abbandonata ritrovata nei pressi dell'ingresso principale del Duomo di Firenze .

La scoperta, secondo quanto appreso, è stata fatta dai custodi della Cattedrale. Sul posto e' intervenuta la polizia con l'artificiere: i controlli hanno dato esito negativo. A far scattare gli accertamenti i custodi della Cattedrale che, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, per precauzione hanno fatto uscire turisti e fedeli presenti e chiuso il Duomo.

Lo stop è durato poco più di un'ora. Il Duomo è stato riaperto intorno alle 14:50: un centinaio le persone all'esterno che aspettavano di entrare. Sempre secondo quanto appreso, la valigia sarebbe stata di due turisti orientali che l'avevano momentaneamente lasciata nei pressi dell'ingresso della Cattedrale fiorentina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA