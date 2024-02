Pessoa di Bob Wilson debutta alla Pergola di Firenze

Prima mondiale a maggio al Teatro della Pergola di Firenze, per poi andare in scena a novembre a Parigi, prima di iniziare la tournee internazionale, per 'Pessoa. Since I Have Been Me', che porta la firma di Robert Wilson. Lo spettacolo nasce dalla partnership tra la Pergola e il Théâtre de la Ville di Parigi e tra i loro direttori, Marco Giorgetti ed Emmanuel Demarcy-Mota, ed è prodotto insieme al Teatro São Luiz di Lisbona, il Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia e lo Stabile di Bolzano.

Considerato che il 2024 è l'anno del Portogallo, che festeggia mezzo secolo dalla Rivoluzione dei Garofani, "pensare a Pessoa - si spiega dalla Fondazione Teatro della Toscana - diventa quasi naturale". Wilson "ha accolto con entusiasmo l'idea lanciata da Firenze e Parigi" e la Pergola ha ospitato dal 16 al 27 gennaio la prima fase delle prove" dello spettacolo, inscena a Firenze dal 2 al 12 maggio. 'Since I have been me' si inspira a un frammento de Il libro dell'Inquietudine di Pessoa, lo spettacolo è in inglese, portoghese, francese e italiano, idiomi rispecchiati anche dalle diverse provenienze del cast.

Spiega Wilson: "A essere onesto non conoscevo molto bene" scritti e vita di Pessoa, "ho cominciato a studiarlo e a capirlo. È un progetto che è venuto da me, non un progetto che sono andato a cercare. L'idea che fosse una coproduzione, che ci fossero attori provenienti da Paesi differenti, uno spettacolo in varie lingue, mi è sembrato giusto per Pessoa", un "uomo fatto di tante diverse persone, un portoghese cresciuto in Sud Africa. Mi è sempre sembrato un uomo molto solitario, anche nella sua immaginazione, nella maniera in cui la sua immaginazione si muoveva. Sto lavorando a questo progetto insieme allo scrittore americano Darryl Pinckney" "Lo spettacolo è pieno di molte idee - ha detto ancora Wilson -.

Pessoa come tutti noi è pieno di molti personaggi. Quindi una maniera di approcciare questo lavoro è cercare di capire come trattare questo prisma di personalità. Al principio vi è una persona che è vestita come se fosse Pessoa, poi arriva la compagnia intera e sono tutti vestiti come Pessoa. Nella mia testa c'è un prisma con tutte le diverse personalità, i diversi aspetti di Pessoa".



