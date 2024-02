Perde la pensione in strada,donna la ritrova e chiama la polizia

La mattina del 1/o febbraio aveva perso per strada la pensione, una donna l'ha ritrovata e ha chiamato la polizia che questa mattina ha restituito al pensionato tutto il denaro. E' accaduto a Prato. La signora, dopo aver ritrovato i soldi, ha segnalato l'accaduto alla questura. Gli agenti della volante si sono quindi recati all'abitazione della donna la quale ha spiegato loro che mentre rincasava, giunta nei pressi di Piazza Partigiani, notava disseminate per terra numerose banconote da 50 euro il cui importo totale ammontava a 1.050 euro. Preso il denaro, di cui non si conosceva la provenienza, gli operatori hanno effettuato un accertamento nei pressi del luogo del rinvenimento per verificare se vi fossero altre banconote incustodite ovvero, qualcuno che ne rivendicasse la proprietà, spiegano gli investigatori in una nota. Gli agenti sono andati nell'ufficio postale limitrofo ed hanno preso contatti con la responsabile dello sportello dalla quale hanno appreso che, intorno alle ore 8,30, un anziano signore aveva effettuato il prelievo della sua pensione mensile per un importo pari a 1.200 euro suddivise in banconote da 100 e 50 euro. Poco dopo l'uomo era tornato allo sportello lamentando lo smarrimento di gran parte del denaro ritirato. A quel punto, ricostruita la vicenda, gli agenti sono andati all'abitazione dell'uomo raccogliendo le sue dichiarazioni dalle quali emergeva che, distrattamente, mentre rientrava nella sua casa, aveva smarrito quasi tutto il denaro per strada non rendendosene conto. Essendo chiara la dinamica dei fatti e accertato il legittimo proprietario, l'anziano ne rientrava in possesso stamani in questura. L'uomo ha ringraziato gli agenti e la donna che ha ritrovato il denaro.



