Fiamma in abitazione a Montevarchi, grave una donna

Una 47enne è rimasta ustionata a causa di un incendio sviluppatosi stamani alle 5,40 nella sua abitazione, un monolocale al secondo piano di una palazzina di via Roma a Montevarchi. La donna, di origine straniera, dopo essere stata tratta in salvo è stata trasferita in codice rosso, con l'elisoccorso Pegaso, al Centro grandi ustionati di Cisanello a Pisa. Illesi gli altri condomini: nell'edificio abitano anche famiglie con bambini. Dichiarati inagibili dai vigili del fuoco la piccola abitazione della donna e l'appartamento al piano superiore i cui occupanti sono stati evacuati.

A dare l'allarme, da quanto appreso, un vicino di casa. Sul posto oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi e i sanitari anche i carabinieri. La strada principale del centro storico è rimasta chiusa e per agevolare le operazioni di spegnimento e bonifica sono intervenuti gli agenti della polizia municipale del corpo associato Montevarchi - Terranuova.

Sulle cause avanzate ipotesi accidentali ma solo le indagini dei vigili del fuoco potranno fare chiarezza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA