Carnevale Viareggio, al via edizione 151

Al via l'edizione 151 del Carnevale di Viareggio (Lucca) dove almeno sui carri allegorici c'è poca satira politica, nelle mascherate di gruppo si parla di guerra in Ucraina con Putin e Zelenskyj. Prima apparizione al Carnevale per i mascheroni della segretaria dem Elly Schlein e del ministro della Difesa Guido Crosetto.

Per il resto spazio ai temi sociali più disparati tra intelligenza artificiale, cambiamento climatico, il difficile passaggio dei ragazzi dalla fanciullezza all'età adulta, le insidie della droga, l'esperienza dei manicomi, la società contemporanea che spettacolarizza il dolore.

Non mancano omaggi a due grandi figure del Novecento come l'artista Salvator Dalì e la poetessa Alda Merini. Alla sfilata di apertura fra gli ospiti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la console degli Stati Uniti a Firenze, Daniela Ballard, il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, il prefetto di Lucca Giuseppa Scaduto, l'ex calciatore campione del mondo Marco Tardelli e la giornalista Myrta Merlino. Nella mattinata alla Cittadella del Carnevale omaggio a Sergio Staino.

E prima dell'inizio delle sfilate l'omaggio a Sandra Milo.

Dopo l'alzabandiera della Burlamacca, l'inno di Mameli e i saluti di Del Ghingaro e Giani, alle 16, con i tre colpi di cannone, è iniziata la sfilata. Sono stati ricordati Daniele Biagini, cantautore del Carnevale prematuramente scomparso su diverse costruzioni, e i giovani Leonardo Brown ed Emma Genovali, che hanno perso la vita in un incidente stradale, con le loro foto affisse su diversi carri.

Al termine della sfilata con la presenza sui viali a mare di tanta gente, favorita da una bella giornata soleggiata, lo spettacolo pirotecnico.



