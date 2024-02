'Progetto Giovani', Rappresentativa Serie D torna a Viareggio

Per la 17/a volta la Rappresentativa Serie D si appresta a partecipare alla Viareggio Cup, ex Coppa Carnevale, giunta alla 74/a edizione. Il selezionatore Giuliano Giannichedda, lo staff e il Dipartimento Interregionale dopo tre raduni territoriali, due nazionali con altrettante amichevoli disputate, centinaia di ragazzi visionati grazie al 'Progetto Giovani', hanno individuato i 24 calciatori classe 2006 (con cinque fuoriquota del 2005) che rappresenteranno i vivai dei sodalizi della Serie D. Da diversi anni ormai possono essere selezionati solo calciatori di proprietà dei club della D e non i prestiti dalle squadre professionistiche. Un obiettivo chiaro della Lega Nazionale Dilettanti per valorizzare solo i ragazzi formati dai club dilettantistici.

La Rappresentativa della Serie D è inserita nel Gruppo 6 con gli spagnoli del Jovenes Promesas, l'Avellino e i nigeriani del Mavlon, e farà il suo esordio martedì 13 febbraio. La seconda sfida è in programma giovedì 15 febbraio. Chiusura della fase a gironi sabato 17 febbraio. Campi e sequenza degli avversari saranno ufficializzati il prossimo 5 febbraio. Passano il turno le prime due dei sei gironi più le due migliori terze di ciascun gruppo (la Rappresentativa è nel gruppo B che comprende i gironi dal 4 al 6). Tutti i convocati potranno essere inseriti nella lista di ogni singola gara, e ogni club avrà a disposizione 7 sostituzioni che potrà effettuare in tre momenti qualsiasi di gara, oltre all'intervallo tra il primo e il secondo tempo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA