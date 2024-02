Incendio in casa nel Livornese, donna salvata da vigili fuoco

Una donna di 61 anni è stata salvata da una squadra di vigili del fuoco, e trasportata in codice rosso all'ospedale di Cecina (Livorno) con intossicazione da fumo, in seguito ad un incendio che è scoppiato nella sua abitazione di San Pietro in Palazzi, questa notte intorno alle 2.

La donna, soccorsa dal personale del 118, intervenuto con due ambulanze, è stata messa in salvo dai vigili del fuoco che sono riusciti a entrare nell'abitazione nonostante le fiamme e il denso fumo che aveva invaso i locali. Sono tuttora in corso le indagini per stabilire le cause del rogo che ha danneggiato l'abitazione, ed in particolare la camera da letto.



