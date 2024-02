In Toscana aumentati a 13 i casi di vaiolo delle scimmie

"I contagiati da vaiolo delle scimmie in Toscana sono diventati 13 perché qualche contatto si è positivizzato. Si tratta sempre di quei focolai di partenza che producono anche effetti in tempi diversi perché il periodo di incubazione della malattia può essere anche di dieci giorni".

Lo dice Renzo Berti, direttore del dipartimento della prevenzione dell'Asl Toscana Centro.

Dei 13 casi attualmente diagnosticati, aggiunge Berti, dieci rientrano nell'ambito dell'Asl Toscana centro, due dell'Asl Toscana sud est e uno dell'Asl Toscana nord ovest. La situazione è sotto controllo, non ci sono situazioni critiche o ricoveri".

Dopo la diagnosi legata alla comparsa dei sintomi, osserva il direttore della prevenzione, "si procede alle analisi di laboratorio e una volta confermata la diagnosi si procede a due iniziative: l'isolamento dei positivi e l'indagine epidemiologica per individuare i contatti. Prima della comparsa dei sintomi c'è la possibilità di fare anche il vaccino, ci sono due punti vaccinali nella nostra Asl: negli ospedali di Careggi e Ponte a Niccheri, nei reparti di malattie infettive".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA