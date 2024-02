Doppia rapina in centro a Firenze, arrestato 23enne

Incastrato dalle telecamere di videosorveglianza, arrestato 23enne, originario del Brasile, accusato di due rapine messe a segno l'estate scorsa nel centro storico di Firenze. La squadra mobile ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei riguardi del giovane, intercettato da un investigatore libero dal servizio a una fermata della tramvia a Novoli e poi fermato nella sua casa.

La Procura contesta al 23enne due rapine compiute nell'arco di venti minuti, tra le 3.40 e le 4 del 25 agosto scorso.

La prima avvenne in via Verdi: insieme a un complice, secondo quanto ricostruito, avrebbe avvicinato un fiorentino, chiedendogli del denaro. La vittima avrebbe tentato di fuggire ma sarebbe stato raggiunto e colpito con un pugno che gli avrebbe fatto perder i sensi - si sarebbe poi svegliato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova - e venendo rapinato del cellulare e del portafoglio. La seconda rapina contestata sarebbe avvenuta poco più tardi e non lontano dalla prima, in via dei Pilastri dove un uomo sarebbe stato preso a pugni dai malviventi, riportando lesioni alla mandibola, e costretto a consegnare 50 euro. Dopo le denunce, gli investigatori hanno passato al vaglio le telecamere di sorveglianza individuando nel 23enne uno dei due presunti presunti rapinatori. L'epilogo qualche giorno fa, quando uno degli investigatori che aveva analizzato i frame ha riconosciuto il giovane brasiliano per strada, alla fermata della tramvia e ha contattato la centrale. Poco dopo, la squadra mobile lo ha arrestato a casa.



