Dee Dee Bridgewater e Mario Biondi al Pistoia Blues

Mario Biondi e Dee Dee Bridgewater animeranno il palco di piazza Duomo a Pistoia la sera dell'11 luglio nell'ambito del Pistoia Blues. Si tratta dei primi due nomi comunicati dagli organizzatori del festival.

Per Mario Biondi si tratta di un ritorno sul palco del Blues dopo lo spettacolo del 2010: in questa occasione porterà il suo 'Crooning - the italian tour', uno show unico in cui 18 musicisti d'orchestra si esibiranno sul palco senza amplificazione, per regalare al pubblico un'esperienza senza tempo, dall'esaltazione dell'acustica alla purezza del suono che arriverà direttamente dagli strumenti, archi, fiati e sezione ritmica per un mix di suoni e atmosfere per la prima volta in questa dimensione in un live. Il repertorio spazierà dai brani del nuovo album 'Crooning Undercover' ai più grandi successi della sua carriera, arrangiati ad hoc per questo progetto live. Sarà invece la prima volta sul palco di Pistoia per l'icona della musica jazz Dee Dee Bridgewater. La cantante statunitense, originaria di Memphis, è considerata una delle grandi voci femminili del jazz. Vincitrice di tre Grammy e numerosi altri riconoscimenti, ha collaborato con tutti i più grandi al mondo: ha duettato anche con Ray Charles. Nell'ultimo mezzo secolo, Bridgewater si è distinta come un'icona del jazz, una star del teatro, ma anche come ambasciatrice culturale e un'instancabile umanitaria.



