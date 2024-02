Molotov contro consolato Usa: pm, 'situazione seria'

"E' una situazione seria che non stiamo sottovalutando. Abbiamo avviato da subito tutti gli accertamenti. Ho informato i colleghi di Eurojust che dispone di un registro giudiziario antiterrorismo e con loro lo scambio di informazione avviene in tempo reale. Una situazione da leggere valutando tutto lo scenario internazionale". Lo ha detto il procuratore di Firenze Filippo Spiezia in merito al lancio delle due bottiglie molotov verso la sede del consolato Usa del capoluogo toscano.

Riguardo ai video di rivendicazione a firma 'The whole world is Hamas', inviato alla sede Rai di Firenze, al sito Firenze Today e, secondo quanto appreso, anche alla trasmissione Report, il procuratore ha spiegato: "Stiamo valutando, stiamo facendo accertamenti".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA