Empoli cerca conferme col Genoa, Niang è pronto

L'Empoli si sta preparando alla gara con il Genoa dopo aver salutato Baldanzi, ceduto alla Roma, e preso Niang che però non dovrebbe esordire dal primo minuto contro una delle sue ex squadre italiane. Non gioca da dicembre con l'Adana, dunque, non può avere il minutaggio giusto nelle gambe. Così, dato che la squadra con questa impostazione tattica ha vinto col Monza e pareggiato con la Juventus, l'allenatore Nicola dovrebbe sicuramente riproporre il modulo 3-4-2-1.

Significa Cerri in avanti, con Zurkowski e Cambiaghi dietro.

Qualche buona notizia dai box per Caputo, che potrebbe tornare a disposizione, così come Bastoni. Lo staff tecnico li valuterà domani. Sempre ai box Ebuehi e Guarino che però in questi ultimi minuti è stato ceduto al Modena in prestito.

A centrocampo Marin ha una botta alla caviglia e deve essere valutato. Grassi è quasi certo, Maleh è in vantaggio su Fazzini sulla parte sinistra. Per gli esterni, Gyasi è quasi certo a destra, con Cacace a sinistra. Dietro, infine, ci vanno i soliti tre centrali.



