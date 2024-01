Tassista aggredito, protesta dei colleghi sotto Palazzo Vecchio

(v. 'Tassista aggredito alle Cascine ...' delle 15:30) Manifestazione dei tassisti in piazza Signoria a Firenze dopo l'aggressione ai danni di un loro collega avvenuta all'alba di oggi da parte di tre giovani stranieri nel parco delle Cascine. Una cinquantina di tassisti si sono radunati in presidio sul lato della fontana del Biancone e hanno esposto un grande striscione con scritto 'Tassisti Firenze'.

Una delegazione, con rappresentanti delle due cooperative dei taxi fiorentini, è entrata in Palazzo Vecchio per incontrare gli assessori Giovanni Bettarini e Benedetta Albanese. Al confronto starebbe partecipando, secondo quanto si apprende, anche la vittima dell'aggressione di stamani. Nel pomeriggio una delegazione di tassisti sarà ricevuta, su loro stessa richiesta, anche in prefettura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA