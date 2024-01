Rimozione ordigno bellico nell'Aretino, rinvenuto vicino binari

(ANSA) - CIVITELLA IN VALDICHIANA (AREZZO), 31 GEN - Rimozione in corso di un ordigno bellico ritrovato poco lontano dai binari della ferrovia Arezzo - Firenze nel comune di Civitella in Valdichiana (Arezzo). L'operazione ha comportato variazioni nei percorsi dei treni con piccoli disagi.

Stando alle prime informazioni, l'ordigno sarebbe una bomba a mano risalente alla seconda guerra mondiale. E' stato ritrovato a Pieve a Maiano, nel comune di Civitella in Valdichiana, a circa 20 metri dalla linea ferroviaria. "L'ordigno - spiega Andrea Tavarnesi, sindaco di Civitella - si trova in un'area boschiva, ma è vicino alla linea ferroviaria. Il Comune è stato avvisato da questura e prefettura e si è occupato di delimitare l'accesso all'area". Nella zona, in aperta campagna, non sono presenti abitazioni, quindi non sono previste evacuazioni.





