Bimba di due mesi in carrozzina travolta da un'auto

Una neonata di circa due mesi è ricoverata in ospedale, ma non è in pericolo di vita, dopo che un 'auto ha colpito la carrozzina nella quale si trovava a Castelfiorentino (Firenze). La bimba è stata trasportata con l'elisoccorso Pegaso al Meyer di Firenze in codice rosso. Al momento la prognosi è riservata.



Secondo prime informazioni pare che la madre della bimba stesse attraversando con la carrozzina le strisce pedonali quando è stata colpita dall'auto, in via Ridolfi.

La piccola è attualmente ricoverata al Trauma center dell'ospedale Meyer. L'incidente è avvenuto con un'autovettura mentre la madre della bimba stava attraversando con la carrozzina le strisce pedonali.

La conducente dell'auto, una 39enne, si è fermata a prestare soccorso. E' risultata negativa ai test di alcol e droga a cui l'hanno sottoposta i vigili urbani. La polizia municipale ha avviato gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente che è avvenuto in una strada urbana, tra edifici residenziali e negozi.

