Protesta 50 trattori a Grosseto ma vengono fermati fuori città

Protesta degli agricoltori contro l'Europa anche a Grosseto dove circa 50 trattori e diversi mezzi pesanti si trovano bloccati su un lato della vecchia Aurelia, oggi strada provinciale 154, mentre tentano di raggiungere il capoluogo dal sud della Maremma. Un corteo sarebbe dovuto partire intorno alle 10 per raggiungere piazza Nassirya, a ridosso delle Mura del centro storico di Grosseto, per un dibattito sulle politiche agricole comunitarie. Ma non si è svolto perché le autorità prefettizie e le forze dell'ordine hanno spiegato agli organizzatori che avrebbero dato l'autorizzazione per un corteo ridotto, con un solo trattore e alcuni agricoltori a piedi.

La vecchia Aurelia risulta bloccata in entrata a Grosseto, dopo il ponte sul fiume Ombrone che viene chiamato ancora Ponte Mussolini, perché i manifestanti hanno fermato la marcia dei trattori sulla corsia in ingresso in attesa di poter ricevere l'okay a entrare in città. Alcuni mezzi sono stati posteggiati nelle piazzole accanto alla strada, ma la maggior parte non ha trovato posto. Sui trattori le bandiere italiane e anche la scritta 'Sì latte italiano'. A metà pomeriggio si è conclusa la protesta dei trattori di Grosseto senza aver potuto effettuare il corteo dentro la città come era stato ipotizzato dai promotori di Riscatto agricolo, per l'indicazione contraria della prefettura. Ci sono state discussioni fra chi avrebbe voluto ugualmente fare il corteo e chi invece ha preferito rimanere in attesa di una mediazione. Una parte dei manifestanti ha guidato i mezzi sull'Aurelia, fermandosi nei pressi dello svincolo Rispescia, rimasto sempre aperto e transitabile. "La nostra è stata una protesta pacifica - dice Fabio Mecarozzi, portavoce e imprenditore agricolo sulle colline del Fiora - Non ci fermeremo, è solo il primo passo. Andiamo avanti anche perché l'Ue e il governo stanno distruggendo uno degli asset strategici del Paese che è l'agricoltura". Insieme agli agricoltori ha protestato, solidarizzando, anche una delegazione di balneari che hanno tenuto un loro presidio. La provinciale che immette ai quartieri sud di Grosseto è stata sbarrata dalla polizia per non far avvicinare la marcia dei trattori, poi è stata riaperta solo sulla corsia in uscita. Quando è stato deciso di terminare la manifestazione, gli agricoltori hanno liberato la strada.

