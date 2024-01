Il Salone Testo è internazionale, con Atxaga, Larsson e Tallack

Sempre più internazionale la fiera del libro Testo, organizzata da Pitti Immagine (Stazione Leopolda, 23-25 febbraio): porterà a Firenze 149 case editrici, di cui 55 qui per la prima volta, e grandi autori della narrativa contemporanea come Bernard Atxaga, Bjorn Larsson, la spagnola Sara Mesa e Malachy Tallack, per citarne alcuni. E' atteso Bernardo Atxaga, pseudonimo di Joseba Irazu, considerato il più importante scrittore basco, che presenterà "Il figlio del fisarmonicista" (21lettere), in cui attraverso la storia di una famiglia, disegna i momenti più rilevanti della storia basca.

Malachy Tallack racconterà in anteprima il suo viaggio nel nord del mondo, dalla Groenlandia alle isole Åland, passando per il Canada e la Siberia, all'inseguimento di una domanda: come vivono le genti del Nord. Tutto questo è raccolto nel volume "Il grande Nord - viaggio intorno al mondo lungo il 60/mo parallelo" (Iperborea), che presenterà al salone. E poi ci saranno Christian Guay-Poliquin, che presenterà "Fili d'ombra" (Marsilio), una storia ambientata in una foresta canadese, in cui un uomo e un bambino sperimentano modi inediti per sopravvivere, e Björn Larsson con il suo "Essere o non essere umani" (Iperborea). Ci sarà l'autrice spagnola Sara Mesa con "La famiglia" (La nuova Frontiera), in uscita il 16 febbraio, e il canadese Christian Guay-Poliquin, con "Filo d'ombra" (Marsilio), che è la prosecuzione delle storie del protagonista del suo precedente romanzo. E Marie Nimier, tra le più amate scrittrici d'Oltralpe, a presentare il suo ultimo romanzo "La regina del silenzio" (Edizioni Clichy). Attesi anche Alain Mabanckou, Dizz Tate, Sylvain Tesson, Azaaren Van der Vliet Oloomi, Tamar Weiss Gabbay. Dall'Italia è atteso Massimo Cacciari con la sua Metafisica concreta (Adelphi), ma anche Niccolò Ammaniti ed Emanuele Trevi. Il conduttore Alessandro Cattelan come editore presenterà Accento, casa editrice che ha fondato per promuovere nuovi talenti. Il salone renderà omaggio a intellettuali come Samuel Beckett, Rachel Carson, Franz Kafka, Adriano Olivetti, Elsa Schiaparelli, Stendhal.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA