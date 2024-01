400 trattori contro la Ue davanti a casello A/1 in Toscana

Protesta degli agricoltori contro le politiche di settore della Ue stamani con 250 trattori - ma in giornata ne sono attesi 400 - davanti al casello dell'autostrada A/1 Valdichiana dell'autostrada del Sole, in Toscana, tra Sinalunga (Siena) e Foiano della Chiana (Arezzo). La manifestazione che si svolge in modo pacifico, raduna produttori provenienti dal Centro Italia, che hanno schierato i mezzi in un terreno all'esterno dell'autostrada, lungo la viabilità ordinaria. Vengono esposti cartelli tipo 'Incolti sarete voi, no la mia terra' , 'Coltiviamo futuro non speranza'. 'Lottiamo per tutti se falliremo non ci sarà futuro' , 'No agricoltura, non cibo no futuro'. Vengono sventolate bandiere tricolori. Ogni agricoltore che arriva al raduno si annuncia con lunghi colpi di clacson. Sul posto personale delle forze dell'ordine, polizia e carabinieri, segue lo svolgimento della protesta.

La manifestazione si ispira alle analoghe proteste in atto per gli stessi motivi da parte degli agricoltori in Francia e in Germania contro le politiche agricole della Ue, e dovrebbe durare cinque giorni, da oggi fino al 3 febbraio.



