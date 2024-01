Neonata col Covid salvata grazie all'ambulanza cuore-polmoni

Una bambina di poche settimane è stata la prima paziente a salire sull'ambulanza Ecmo Mobile dell'ospedale del Cuore Monasterio di Massa (Massa Carrara), un mezzo che a bordo ha un macchinario cuore-polmoni per assistere patologie polmonari e cardiache.

La bambina, originaria della zona di Pistoia, si è sentita male il 4 gennaio. Covid e virus respiratorio sinciziale, causa di bronchiolite nei lattanti, hanno messo a dura prova i suoi polmoni. La piccola è stata affidata ai medici del Meyer ma, di fronte al sempre maggiore affaticamento respiratorio, hanno deciso di allertare l'Ecmo Team dell'ospedale massese. Il 5 gennaio è stata trasferita all'ospedale del Cuore a Massa e ricoverata in terapia intensiva, intubata per giorni e affidata alle cure di medici e infermieri; si è negativizzata al Covid, quindi al virus influenzale. Lentamente i polmoni hanno ripreso vigore e la bimba è stata estubata, quindi trasferita in degenza pediatrica. Il 25 gennaio sono arrivate le dimissioni ed è tornata a casa.

La Ecmo Mobile è pensata e realizzata su misura per accogliere l'Ecmo team pediatrico dell'ospedale del Cuore di Massa e le sue attrezzature, indispensabili per l'impianto della macchina cuore-polmoni. La nuova ambulanza, donata dalla Fondazione Rosa Prístina e inaugurata a dicembre, ha fatto il suo primo viaggio proprio con questa bambina. "È incredibile - racconta la mamma - ho visto in azione, in tempi rapidissimi, una vera squadra. È arrivata l'ambulanza, sono scese numerose persone, avevano zaini, attrezzature, si sono presi cura della mia piccolina. Li ringrazio infinitamente".



