Corteo della Cgil contro libro di Vannacci a Marina di Massa

Circa 1.000 persone - secondo i promotori - radunate a Massa, in piazza Betti, in un presidio organizzato dalla Cgil provinciale contro una presentazione del libro del generale Roberto Vannacci prevista alle 17.30 negli spazi di Villa Cuturi, poco distante.

I 1.000 hanno dato luogo a un corteo intorno alle strade di Marina. Presenti anche la sindaca di Carrara Serena Arrighi e l'assessore regionale Alessandra Nardini. Con la Cgil Massa Carrara, il segretario provinciale Nicola Del Vecchio. Al corteo ci sono anche Anpi, Unione Popolare, Legambiente, Rifondazione Comunista e Gd. La protesta nasce soprattutto, come spiegato dalla Cgil nei giorni scorsi, dalla decisione di organizzare la presentazione del libro di Vannacci in concomitanza con il giorno della Memoria. Scelta che ha scatenato polemiche e prese di posizione, culminate oggi con il presidio di protesta. Il corteo si sta muovendo al grido di "Ora e per sempre resistenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA