Arrestati mentre fanno rapina violenta in strada a Prato

Arrestati stamani a Prato dai carabinieri tre tunisini tra i 18 e i 29 anni bloccati mentre stavano rapinando un 27enne in strada, colpendolo a calci e pugni e puntandogli un coltello alla gola. E' successo in via del Campaccio dove insieme ai carabinieri è intervenuta anche la guardia di finanza. Le pattuglie di militari li hanno fermati ma con non poca difficoltà. Sono arrivati carabinieri anche da Montemurlo e Poggio a Caiano. L'intervento ha limitato le lesioni alla vittima, che è dovuto andare al pronto soccorso dell'Ospedale di Prato.

Le perquisizioni personali consentivano di scoprire, oltre al coltello utilizzato per la rapina, un secondo coltello nella manica del giubbotto di uno dei tre malviventi. Sono coltelli, con lama di circa 23 centimetri e sono stati sequestrati. Gli arrestati, irregolari in Italia, venivano associati presso la Casa Circondariale di Prato a disposizione della procura. Ora le indagini vogliono stabilire se i tre arrestati sono coinvolti nelle rapine in strada, fenomeno emergente avvenuto con più episodi nei mesi scorsi a Prato e nella provincia.



