Spotlight design, all'asta da Sottsass a Pesce

Rarità e prestigio sono le qualità che caratterizzano gli oltre 150 lotti in catalogo per la 2/a edizione di Spotlight design, asta che il 31 gennaio a Firenze apre il 2024 di Pandolfini e inaugura l'anno del centenario della casa d'aste. La selezione presenta una serie di arredi e oggetti di prestigio sia storico che qualitativo, realizzati da Sottsass, Ponti, Pesce, Fornasetti, Mari e Colombo. A spiccare tra le proposte è l'ampio divano modello Boa di Fernando e Humberto Campana prodotto da Edra, un nido intrecciato in poliuretano rivestito in velluto nei toni del verde di più di tre metri.

Ad affiancarlo, il divano modello Visir di Ettore Sottsass - prodotto da Poltronova nel 1970 - in fibra di vetro nei toni del blu imbottito e rivestito in tessuto, all'asta insieme ai vasi in ceramica Yantra Y22 in rosso e Yantra Y17 in viola progettati dallo stesso designer.

Ci sono poi le creazioni fuori scala di Gaetano Pesce Trono Modello Senza Fine Unica in Pvc policromo nei toni del verde, beige e rosso e Trono Modello Senza Fine in poliuretano estruso nei toni del nero - veri e propri pezzi unici che fanno della matericità la loro struttura. In asta, anche rari arredi di Gio Ponti, come la poltrona con struttura in legno imbottita e rivestita in seta e la scrivania in legno con dettagli in metallo, a cui si affiancano sei sedie provenienti dalla residenza Contini Bonacossi di Villa Vittoria. A rappresentare l'eclettismo del designer milanese Pietro Fornasetti è invece un eccezionale paravento. Di Nanda Vigo, poi il tavolo in metallo e vetro nei toni del rosso del 1972. Di Enzo Mari all'incanto il tavolo Ics in legno e il vaso modello W della serie Samos in porcellana. Tra le proposte una serie di litografie su carta di Superstudio degli anni '70 e la lampada 25N in metallo e carta di riso della serie Akari di Isamu Noguchi e tre lampade da terra modello Trifide di Maurizio Cattelan oltre a una coppia di poltrone modello P30 di Osvaldo Borsani e la poltrona modello 4801 progettata da Joe Colombo e prodotta da Kartell, unico oggetto mai realizzato dall'azienda interamente in legno.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA