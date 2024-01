Nardella,'rigenerazione Mondeggi realtà con 57 milioni dal Pnrr'

"Questo è uno dei famosi progetti dei piani urbani integrati. Parte da un sogno che diventa oggi realtà. È da circa 20 anni che questo complesso, così bello dal punto di vista storico, architettonico e anche ambientale, è stato lasciato abbandonato. Abbiamo dedicato una parte consistente di questo fondo del Pnrr, 57 milioni di euro" per Mondeggi, la cui comunità "non lascerà" l'area "durante i cantieri". Lo ha dichiarato il sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella a proposito del progetto di rigenerazione territoriale della tenuta di Mondeggi, a Bagno a Ripoli (Firenze).

"Per la prima volta - ha aggiunto - abbiamo un progetto complessivo di rigenerazione di tutta quest'area di 170 ettari, che comprende non solo le zone agricole ma pure cinque case coloniche e la Villa Medicea. Con l'Università di Firenze abbiamo anche sperimentato un modello assolutamente innovativo, con la comunità residente di Mondeggi, con la quale per tanti anni vi sono stati tanti rapporti conflittuali. L'intesa prevede la costituzione di un'associazione culturale e la possibilità che questa associazione possa gestire una parte consistente di questi spazi, incluse le attività agricole: durante i cantieri la comunità si concentrerà in un complesso specifico. La Villa Medicea sarà invece il fulcro di una serie di attività culturali, formative, educative e sociali. Possiamo parlare del Rinascimento di Mondeggi. È uno dei traguardi più importanti raggiunti nei dieci anni di governo della Città metropolitana.

Abbiamo previsto anche di realizzare una Fondazione che si occuperà della gestione della Villa" e di tutto ciò che è connesso.

"Abbiamo deciso la pubblicazione di un bando per l'affidamento in comodato gratuito dei terreni agricoli - ha spiegato Nardella -. Potranno partecipare tutti, anche l'associazione di Mondeggi che si è costituita".



