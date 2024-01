Maltempo, Toscana riapre termini per richiesta dei danni

Sono riaperti, fino al 9 febbraio, i termini per la presentazione sul portale regionale della richiesta dei danni e per l'autonoma sistemazione dei cittadini e delle imprese colpite dal maltempo del novembre scorso. E' quanto deciso dal commissario delegato per fronteggiare l'emergenza, Eugenio Giani, in un'ordinanza commissariale. La scadenza era stata precedentemente fissata al 19 gennaio.

"Considerato le difficoltà segnalate dai cittadini colpiti dall'evento - si legge nell'ordinanza - relativamente all'utilizzo delle procedure informatiche per la presentazione delle richieste sopracitate nei termini previsti" e considerato "il potenziale numero di soggetti interessati dalle misure in rassegna" si procede a "una riapertura dei termini, con scadenza al 9 febbraio 2024, per la presentazione delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione di cui all' ordinanza n.

109 del 07 dicembre 2023 e dei moduli di ricognizione danni e richiesta di contributo di immediato sostegno di cui all'ordinanza n. 129 del 22 dicembre 2023, sia per i soggetti privati che per le attività economiche e produttive". L'atto prevede anche di "demandare all'ufficio del commissario la possibilità di disporre di eventuali proroghe dei termini, comunque non oltre il 31 marzo 2024, per quanto riguarda la presentazione delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione".



