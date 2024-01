La vita di Giacomo Matteotti raccontata in 11 fumetti

Dalla casa in cui è nato il 22 maggio 1885 Giacomo Matteotti al momento in cui, nel 1919, viene eletto in Parlamento con il Partito Socialista. Dalla nomina (1922) a segretario del Psu fino al triste epilogo del rapimento (10 giugno 1924) e del ritrovamento del corpo (16 agosto 1924).

Si chiama 'Matteotti per Noi' l'opuscolo realizzato dalla Fondazione Circolo Rosselli di Firenze che, attraverso fumetti realizzati da ragazzi con bisogni educativi speciali dell'Iss Salvemini-Duca D'Aosta, si pone l'obiettivo di informare sulla vita di Giacomo Matteotti, a 100 anni dalla morte.

La biografia illustrata di Matteotti è stata realizzata da tre studenti che fanno parte del gruppo inclusione (Gli) del Salvemini Duca D'Aosta, coordinati dai docenti Amelia Pugliano e Gennaro Di Niola, con la supervisione della professoressa Francesca Tramonti. La didattica inclusiva pone appunto al centro gli studenti con bisogni educativi speciali, non solo con le loro capacità cognitive, ma pure con le loro dimensioni emotive, affettive, creative e sociali.

Gli 11 fumetti scandiscono i momenti salienti della vita di Matteotti e sono tutti accompagnati da didascalie. Tra le vignette è presente il celebre discorso di Matteotti alla Camera (30 maggio 1924) e il rapimento della Lancia Nera. "Quello che ha rappresentato e rappresenta Giacomo Matteotti è molto importante per la coscienza democratica del nostro paese", ha affermato Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Rosselli. "Matteotti ha sempre sostenuto con forza il valore dell'istruzione, da intendersi non solo come una trasmissione di nozioni, ma anche come uno spazio utile allo sviluppo della creatività e della socialità", ha dichiarato Tramonti.

L'opuscolo è realizzato con il contributo della struttura di missione 'Anniversari nazionali' della Presidenza del Consiglio dei ministri.



