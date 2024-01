Duran Duran in concerto al Lucca Summer

Duran Duran ospiti del Lucca Summer festival. Il 21 luglio prossimo la celebre band inglese torna, dopo 12 anni, sul palco di piazza Napoleone "per quella che si preannuncia già come una delle serate di punta del festival" spiegano gli organizzatori.

Inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2022, i Duran Duran hanno venduto oltre 100 milioni di album in tutto il mondo, oltre ad aver piazzato 18 hits nelle classifiche americane e 21 hits nella Top 20 britannica. Tra i vari premi e riconoscimenti, due Grammy Awards, due Ivor Novellos, due Brit Awards (tra cui Outstanding Contribution to Music nel 2004) e una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Hanno scritto l'unico brano di James Bond che abbia raggiunto il numero 1 negli Stati Uniti, mentre David Lynch ha diretto il loro film concerto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA