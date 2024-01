Carnevale di Firenze, la festa al via

Tutto pronto per il Carnevale di Firenze, in programma domani, sabato 27 gennaio a Palazzo Vecchio con cena, sfilata e gran ballo sul tema 'Regine a Palazzo' e domenica 28, nel pomeriggio, con la festa danzante con parata in città. L'evento, organizzato dall'associazione Carnevale di Firenze, vedrà anche la partecipazione del Carnevale di Viareggio.

'Regine a Palazzo' è organizzata dall'associazione Carnevale di Firenze e impreziosita da una sfilata-show della stilista veneziana Antonia Sautter, ideatrice de Il Ballo del Doge. Nel corso della serata si terrà un momento dedicato a un'asta con finalità benefica per una raccolta fondi da destinare interamente al Progetto Villa Lorenzi e a You Foundation - Education for children in need. Il giorno dopo la parata per le vie del centro storico con oltre 300 artisti e suonatori mentre il pubblico potrà sfilare al seguito: partenza alle 15 da piazza Santa Maria Novella e arrivo in piazza della Signoria dove una giuria decreterà i vincitori dell'edizione in base a creatività, originalità e spettacolarità di gruppo.



