Alessandro Gassmann, amore per la natura ereditato da mia madre

"Questo mio interesse per il verde e per la natura nasce dal rapporto con mia madre, che è nata in una famiglia contadina in Francia e ha sempre mantenuto con la terra un rapporto molto stretto, molto fisico". Lo ha detto Alessandro Gassmann, oggi a Pistoia ospite della Giorgio Tesi Group, per la presentazione di due libri, il 'Io e i GreenHeroes, perché ho deciso di pensare verde', e quello di Annalisa Corrado, 'Pensiamo verde. Storie, proteste e proposte per cambiare il mondo".

"Sono cresciuto in una casa di campagna - ha aggiunto - dove mia madre viveva non come una signora di città con la villa in campagna ma proprio come una che lavorava la terra: ho imparato da bambino a tagliare la vigna e a curare i miei ulivi. Poi, come personaggio pubblico, ho deciso di utilizzare la mia notorietà per questa causa che ritengo centrale e fondamentale per tutti noi. Ho avuto la fortuna di incontrare su un social Annalisa Corrado, che di questo si occupa da tantissimo tempo e c'è venuta l'idea di creare questo GreenHeroes, che è un modo di promuovere in Italia, tutti coloro che con successo lavorano, creano ricchezza e un'economia ecosostenibile. E questo facciamo". Gassmann e Corrado stamani hanno incontrato i bambini di una scuola pistoiese impegnati nella piantumazione di alberi da frutto nel giardino di una cooperativa sociale. "È stato bellissimo - ha commentato l'attore -, perché una platea così piccola non l'avevamo mai avuta. Io penso che si debba partire da loro, su tutto. Se anche la scuola si occupa di fare informazione con i più piccoli, penso che il futuro possa avere una speranza".



