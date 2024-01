A Foiano 485/a edizione Carnevale, sguardo a candidatura Unesco

Al via domenica 28 gennaio la 485esima edizione del Carnevale di Foiano della Chiana (Arezzo), il piu' antico d'Italia e che con la mostra 'Verso l'Unesco' vuol raccontare la candidatura della cartapesta.

Il programma, che si concludera' il 25 febbraio, prenderà il via domani, sabato 27 gennaio, con l'inaugurazione di alcuni eventi collaterali. Per la prima volta sarà la figura di una donna al centro dell'attenzione con un manifesto dedicato dall'artista Camilla Falsini a Zinfarosa, la moglie del simbolo del Carnevale di Foiano, Re Giocondo. Il Cantiere Azzurri si presentera' con il carro dal titolo 'Autoritratto' con la raffigurazione del ritratto di Dorian Gray che riempie il carro insieme al suo pittore che cercherà di fare di tutto per distogliere il suo dipinto dalla superficialità della vita. Il cantiere di Bombolo portera' in scena 'Metamorphosis (Oltre la Forma)' con l'espressione attraverso l'arte di soggetti immateriali che partono dall'artista per comunicare verso l'esterno il proprio punto di vista. Il cantiere dei Nottambuli con il carro 'Et non s'arresta una hora', l'allegoria del presente vissuto con i fantasmi del passato e le paure per il futuro. Infine, il cantiere dei Rustici con 'Terapia d'urto': Amleto, archetipo dell'uomo moderno, in terapia è l'allegoria degli intellettuali del tempo che si perdono in dissertazioni mentre il mondo versa in condizioni disastrose. Domani, alle ore 18, presso la Galleria Furio Del Furia inaugurazione della XIII Biennale nazionale di pittura e le altre mostre: in Sala Carbonaia 'Verso l'Unesco', mostra dei manifesti storici dei carnevali aderenti alla candidatura. Domenica alle ore 10 l'apertura dei cantieri del carnevale con i nuovi carri allegorici.



