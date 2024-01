Torna Taste con 660 aziende, colori del cibo protagonisti

Nuovi spazi e nuovi orari per far fronte alla crescita esponenziale del salone. Taste, la fiera delle eccellenze enogastronomiche di Pitti Immagine, alla 17/a edizione, porta a Firenze 660 aziende di cui 150 nuove. Dal 3 al 5 febbraio alla Fortezza da Basso sarà in mostra un made in Italy dolce e salato pronto a viaggiare nel mondo e a conquistare le tavole più raffinate.

"Taste continua a crescere, ma non solo in termini quantitativi - commenta Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine. - In 17 edizioni, il numero delle aziende presentate è ovviamente salito, ma le sempre più numerose richieste di partecipazione al salone vengono selezionate in maniera accurata attraverso le maglie strette della qualità".

Continua la collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e Agenzia Ice per una strategia di internazionalizzazione e promozione dell'industria italiana, e con Unicredit, che nel corso del 2023 "ha sostenuto le imprese dell'agroalimentare italiane anche con erogazioni per oltre 1 miliardo e 400 milioni di euro", come spiega in una nota l'istituto bancario. I colori sono il tema guida del salone, animato anche dalla novità di Giannoni & Santoni: una collezione di pollai domestici firmati dal duo artistico Vedovamazzei. Riguardo agli spazi il salone coinvolgerà il padiglione della Ghiaia e si amplia l'area dedicata agli Spirits (24 etichette). Ci sarà anche Coldiretti, con uno spazio speciale per eventi tra i quali una masterclass dedicate all'olio. Prima partecipazione poi per Confagricoltura con due incontri su finanziamenti e consumi (in collaborazione con Nomisma). Tra gli gli eventi uno è dedicato all'importanza della fermentazione nel cibo, uno sul vino in anfora, e poi sui colori nel cibo e la catena produttiva tra tradizione e innovazione. Tanti anche gli eventi del Fuori di Taste, tra cui 'Pieve di Campoli....all'Opera!', percorso culturale e enogastronomico organizzato dall'azienda olio vitivinicola dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero (Idsc), Pieve di Campoli, con visita e degustazione al museo del Duomo di Firenze a inviti.



