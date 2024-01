Teatro Firenze, dispiace per le polemiche sul film russo

(v. "Nardella, chiesto a teatro..." delle 11,32) "Sono dispiaciuto per tutte queste polemiche, si intaccano anche punti di principio. Noi abbiamo gli strumenti di cultura critica per poter giudicare, abbiamo ricevuto interventi pesanti contro la nostra libertà. Ad ogni modo domenica vedrò il film, poi ascolterò il Consiglio e prenderemo una decisione". Lo ha dichiarato Gigi Mannelli, presidente del Teatro Affratellamento di Firenze in merito alla proiezione, annunciata dalle associazioni Firenze Rinasce e Firenze Consapevole, per l'1 febbraio del film russo 'Il Testimone' sul Donbass accusato di essere una pellicola di propaganda filo-Mosca.

"E' ancora tutto in alto mare, ne stiamo discutendo visto che l'iniziativa è organizzata da un'area del circolo - ha aggiunto -. Io sono il presidente e deciderò dopo la visione del film".





