'Le ali della Polizia', al Vespucci le foto di Sestini

Inaugurata lo scorso novembre a Roma, è ora arrivata a Firenze la mostra fotografica itinerante 'Le Ali della Polizia'. Gli scatti di Massimo Sestini, autore anche del calendario 2024 della Polizia di Stato, sono esposti all'aeroporto Vespucci di Firenze. L'esposizione, allestita dall'8/o reparto volo della Polizia e dalla Polizia di frontiera aerea fiorentina, con la preziosa collaborazione di Toscana Aeroporti, è stata presentata oggi dal Questore Maurizio Auriemma e da Sestini.

La mostra raccoglie 16 foto che mozzafiato e celebra i 50 anni del reparto volo della Polizia di Stato, attraverso immagine suggestive tratte da un libro a tema. Ad aprire l'esposizione uno scatto su Ponte Vecchio. Per un intero mese, i viaggiatori in partenza dall'aeroporto fiorentino, una volta effettuati i controlli di sicurezza, potranno ammirare queste vere e proprie opere allestite nella cosiddetta area air side.

Il Questore ha ringraziato Sestini "per aver evidenziato ancora una volta" lo spirito dell'esserci sempre "che contraddistingue il marchio di fabbrica della nostra istituzione anche" dall'alto e "tutti i 'poliziotti volanti' il cui impegno si distingue soprattutto in delicate operazioni di soccorso e di ordine pubblico".



