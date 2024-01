Firenze Rinasce, 'Nardella censura film senza averlo visto'

(v.'Nardella,chiesto a teatro di annullare...' delle 11:32) "Nardella e gli altri amministratori del Pd hanno per caso visto il film che arrivano a censurare senza averne alcuna autorità legale? Perché ritiene che Il testimone inciti all'odio e al genocidio? In realtà non sanno di cosa parlano, se avessero avuto almeno la decenza di guardarsi il film che tanto criticano saprebbero che il messaggio è in realtà ben altro. E' un ammonimento contro la guerra ma soprattutto contro le disfunzioni cognitive, i travisamenti, le falsificazioni che ogni guerra porta con sé".

Così in una nota Firenze rinasce, una delle due associazioni che hanno promosso per l'1 febbraio la proiezione, al teatro Affratellamento di Firenze, del film 'Il Testimone' sul Donbass accusato di essere una pellicola di propaganda filo-Mosca.

"La propaganda - spiega l'associazione - è parte integrante dell'arte bellica, sostiene il film, quando il conflitto armato deflagra tutto si confonde perchè le parti coinvolte agiscono per nascondere le notizie, turbare il dibattito. L'unica salvezza è il sapere critico, la coscienza resa vigile dalla ragione, la riflessione. Questo è il messaggio del film, un messaggio di pace che coglie nel segno visto le posizioni oscurantiste di irragionevole censura che promanano dagli amministratori in carica".

Oggi, si evidenzia ancora nella nota, il sindaco Nardella ha reso noto di aver chiamato "il Teatro per intimargli di non fare la proiezione, ricordandogli gentilmente che 'beneficia di contributi pubblici'. A buon intenditor...". Ma, si afferma dall'associazione, "il film si vedrà perchè nel 2024 gli italiani e i fiorentini non si piegheranno alla censura. E stiano attenti a minacciare tagli alle sovvenzioni pubbliche alla cultura perché presto, sugli scranni di chi decide, potrebbero non esserci più loro. Si fanno le elezioni proprio per cacciare gli amministratori incapaci e arroganti".



