Al via le prenotazioni online per visite a isola di Montecristo

Da sabato 27 gennaio il Parco nazionale Arcipelago Toscano apre le prenotazioni online per la visita all'isola di Montecristo.

Il calendario delle visite guidate sarà online, sul sito https://www.parcoarcipelago.info/montecristo . Sono previste 23 date a partire dal 17 marzo. La visita, organizzata dall'Ente Parco nazionale Arcipelago Toscano in accordo e con il supporto operativo del reparto carabinieri biodiversità di Follonica (Grosseto), prevede la partenza da Piombino Marittima (Livorno) e lo scalo a Porto Azzurro (Isola d'Elba); in due casi - 18 maggio e 14 giugno - le partenze sono programmate con partenza ed arrivo a Porto S. Stefano, con scalo all'Isola del Giglio.

Anche per il 2024, al fine di agevolare le prenotazioni dedicate ai residenti nelle isole dell'Arcipelago Toscano si possono prenotare online anche i 100 posti a loro riservati: la prelazione scadrà il 6 marzo.

Ogni data del calendario consente la visita a 75 persone. Il costo dell'escursione è di euro 130 euro a persona comprensivo di trasporto marittimo a/r e del servizio guida. Età minima dei partecipanti 12 anni. In caso di condizioni meteo avverse saranno proposte date di recupero.



