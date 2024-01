A Galleria dell'Accademia performance site-specific di Kinkaleri

La Galleria dell'Accademia di Firenze ospita lunedì 29 gennaio, alle 19 AcrossKissKissYou, una performance site-specific, ideata dai Kinkaleri appositamente per gli spazi del museo. Ingresso gratuito su prenotazione, da mercoledì 24 gennaio, tramite la piattaforma Eventbrite al link https://www.eventbrite.com/e/biglietti-acrosskisskissyou-kinkale ri-alla-galleria-dellaccademia-di-firenze-803929293157.

"Mi piace vedere la Galleria dell'Accademia come uno spazio aperto e attento a differenti espressioni artistiche - sottolinea il direttore Cecilie Hollberg -. È un luogo che preserva i capolavori della storia dell'arte ma è altresì contemporaneo e si rivolge a pubblici diversi. L'azione performativa dei Kinkaleri, attraverso linguaggi e modalità espressive del tempo presente, si relaziona con i capolavori di Michelangelo, come i Prigioni e il David, dandone un'inedita lettura".

Kinkaleri nasce a Firenze nel 1995, opera fra sperimentazione teatrale, ricerca sul movimento, performance, installazioni, allestimenti, materiali sonori, cercando un linguaggio non sulla base di uno stile ma direttamente nell'evidenza di un oggetto.

Oggi, il gruppo che ha sede a Prato, presso lo spazioK, è formato da Massimo Conti, Marco Mazzoni e Gina Monaco.

Nella loro pratica artistica, il corpo è sempre stato percepito come il luogo delle trasformazioni, un modo per sperimentare consapevolezze percettive e organizzare pratiche che cercano di raccontare, fuori dalle luci delle evidenze, i piani in ombra della contemporaneità.

AcrossKissKissYou si basa sulla relazione fra i corpi di cinque danzatori e la loro potenziale capacità di essere forma e sostanza di un sentimento di fragilità e potenza, vitalità e desiderio. Il tutto nella relazione stretta con l'ambiente, sublimato nelle forme e nelle linee di forza della scultura michelangiolesca a cui l'azione performativa è intimamente correlata.



