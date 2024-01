Contadino ara il campo e trova granata da guerra all'Amiata

Sorprendente scoperta per un agricoltore di Castel del Piano (Grosseto), nella zona dell'Amiata, che durante lavori di dissodamento del proprio campo ha visto emergere un residuato bellico, ovvero una granata di fabbricazione italiana a marchio Sipe. L'uomo ha allertato le forze dell'ordine, è stato messo in sicurezza il terreno in attesa dell'intervento degli artificieri dell'Esercito. Stamani personale specializzato proveniente dal 2/o Reggimento Genio Pontieri di Piacenza ha rimosso e poi condotto le operazioni di brillamento dell'ordigno in un'area idonea con il supporto dei carabinieri di Castel del Piano e del personale sanitario della Croce Rossa.

Gli ordigni residuati bellici dei due conflitti mondiali che hanno coinvolto l'Italia, vengono rinvenuti quotidianamente nel territorio nazionale. E' un argomento spesso poco conosciuto nonostante la sua attualità e i suoi motivi di sicurezza. Nel 2023 gli artificieri del 2/o Reggimento Genio Pontieri ha portato a termine 248 interventi nelle 13 province di sua competenza territoriale, che sono Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Massa Carrara, Pisa, Lucca, Arezzo, Siena, Pistoia, Livorno e Grosseto.



