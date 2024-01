Carabinieri rendono reperti archeologici alla Turchia

I carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale (Tpc) di Firenze hanno restituito 10 reperti archeologici all'ambasciatore della Turchia presso la sede della rappresentanza diplomatica di Roma.

I reperti facevano parte di 242 beni archeologici sequestrati dai militari, poiché privi di documentazione attestante la lecita provenienza, in seguito a un'indagine iniziata dopo una segnalazione della Soprintendenza per la Città metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato. I beni facevano parte di una collezione appartenente a un privato cittadino deceduto. Tra i reperti consegnati: un depas integro di produzione medio-orientale (Anatolia occidentale, III millennio a.C.), unabrocchetta in ceramica Yortan reintegrata di produzione medio-orientale (Anatolia occidentale, III millennio a.C.), e un oinochoe integra di età del ferro (II-I millennio a.C.). I reperti sono stati riconosciuti dalle Autorità culturali della Turchia come appartenenti al proprio patrimonio nazionale. Fondamentale per il buon esito delle indagini il lavoro di catalogazione e censimento delle immagini fotografiche dei beni culturali da ricercare che confluiscono quotidianamente nella 'banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti' del ministero della Cultura, gestita dai carabinieri dell'arte: il database più grande al mondo nel suo genere, con oltre 1,3 milioni di files relativi a opere da ricercare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA