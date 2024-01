Cadavere vicino binari a Firenze, disagi a circolazione treni

Disagi alla circolazione ferroviaria a Firenze in seguito al rinvenimento del cadavere di un uomo, un 35enne del Togo, vicino ai binari in prossimità della stazione ferroviaria di Firenze Rifredi.

Secondo le forze dell'ordine si tratterebbe di un investimento. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, la Polfer.

Disagi alla circolazione ferroviari per consentire gli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria sulla linea. Per i treni si registrano rallentamenti fino a 100 minuti.



