'Platone nel cloud',per parlare di etica del digitale e dell'Ia

'Platone nel cloud': questo il titolo del seminario sull'etica del digitale e dell'intelligenza artificiale che apre il 24 gennaio, nella sede dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento di Firenze, a Palazzo Strozzi, il nuovo ciclo di iniziative di Incipit, progetto culturale delle edizioni della Normale, dell'Insr e di altre istituzioni italiane di formazione e ricerca. Relatori del seminario Paolo Benanti, membro del New artificial intelligence advisory board dell'Onu e presidente della Commissione sull'intelligenza artificiale per l'informazione, e il filosofo politico Sebastiano Maffettone.

'Platone nel cloud', spiegano gli organizzatori del seminario, si propone come occasione di riflessione "di carattere etico e filosofico sull'Intelligenza artificiale e le sue implicazioni": "Viviamo una condizione digitale. Non ne conosciamo fino in fondo le conseguenze per la vita, individuale e sociale, di tutti noi. Siamo però convinti che tali conseguenze debbano essere, per adoperare un termine quanto più neutrale possibile, sostenibili dal punto di vista etico, sociale e politico. Proprio per ciò, questo seminario ha uno scopo unitario, cercare di comprendere quali siano gli elementi essenziali della condizione digitale per poi vedere come valutarli e tentare di orientarli, per quanto possibile, al bene comune. Alternandosi nella discussione, i due relatori svilupperanno la loro riflessione lungo un itinerario che, analizzando il fenomeno tecnologico come una delle peculiari espressioni del vivere umano, attribuisce alla riflessione etica, politica ed economica un ruolo decisivo per la comprensione del digitale e dell'intelligenza artificiale. È attraverso questa 'finestra sul cloud', per riprendere la metafora del titolo, che è possibile acquisire gli strumenti necessari a stabilire una relazione equilibrata ed efficace tra tecnologia da una parte, etica, politica ed economia dall'altra".

L'incontro si svolgerà in modalità mista: in presenza nella sala conferenze dell'Insr (fino ad esaurimento dei posti disponibili) e sulla piattaforma Teams (per richiedere il link scrivere a: eventiculturali@sns.it).



