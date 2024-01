Nuovo anfiteatro per Capalbio, firmato da archistar Maurice Nio

Vetro e acciaio saranno i materiali principali del nuovo anfiteatro del Leccio a Capalbio (Grosseto), presentato nella sede della Regione Toscana a Firenze dal presidente Eugenio Giani, dall'assessore al turismo Leonardo Marras e dal sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini. Il progetto è firmato dal noto architetto olandese Maurice Nio (lo stesso che ha firmato l'ampliamento del Centro Pecci di Prato), scomparso pochi mesi fa, e sarà intitolato all'ex sindaco di Capalbio Settimio Bianciardi.

La struttura sorgerà appena fuori dal centro abitato, prendendo il posto dell'attuale teatro e sarà inserita in uno spazio a cui Nio ha dato il nome di 'A Touch of Infinity': la Regione finanzia l'opera per l'80%, per un totale di un milione di euro. Tra le caratteristiche dell'anfiteatro il tetto convertibile, in modo da poter essere chiuso e far assistere a spettacoli quando il sole è troppo forte: la base del teatro all'aperto sarà realizzata in calcestruzzo gettato in opera.

"Questo anfiteatro dà a Capalbio il ruolo che nel tempo ha acquisito - ha detto Giani -. Capalbio è uno dei centri di riferimento a livello nazionale e internazionale". "Ora Capalbio può realizzare un sogno", ha aggiunto Marras. Per Chelini "Capalbio ha tanti contenuti culturali ma non aveva un contenitore degno di questo nome, siamo lieti che la Regione ci abbia accompagnato in questo percorso".



