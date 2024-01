Fiorentina: Brekalo in prestito alla Dinamo Zagabria

Josip Brekalo tornerà a giocare alla Dinamo Zagabria: l'esterno croato lascia la Fiorentina in prestito oneroso per 6 mesi ad una cifra intorno ai 500.000 euro e entro metà settimana sarà in Patria per svolgere le visite mediche, l'obiettivo del giocatore (appena una rete realizzata in maglia viola, contro il Napoli a inizio stagione) è rilanciarsi e trovare più spazio anche e soprattutto in ottica Europei. Al suo posto arriva a Firenze l'uruguaiano Brian Rodriguez, 23 anni, proveniente dal Club America, reduce da un lungo stop per infortunio: pronto un contratto di 4 anni più opzione come preannunciato dal suo entourage.

Intanto sta sempre più svuotandosi l'infermeria della Fiorentina: dopo Nico Gonzalez e Dodò che hanno ripreso ad allenarsi con i compagni, è tornato a lavorare in gruppo pure Gaetano Castrovilli: dopo il trasferimento saltato in estate con il Bournemouth per non aver superato le visite, il centrocampista a inizio stagione si è sottoposto ad un nuovo intervento al ginocchio che lo ha costretto all'ennesimo periodo di stop.

Adesso però il peggio sembra ormai alle spalle e in attesa del ritorno in campo il giocatore, comunque in scadenza di contratto con il club viola, ha postato sui social un messaggio di soddisfazione.



