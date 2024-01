Pitti Filati, cala del 4,2% fatturato della produzione italiana

Cambio di passo negativo per la filatura italiana che nel 2023 subisce un'inversione del trend di crescita registrato nel biennio precedente. Secondo elaborazioni preliminari effettuate dal Centro Studi di Confindustria Moda per Sistema Moda Italia, il fatturato settoriale è atteso in calo mediamente del -4,2%, portandosi a 3,1 miliardi di euro. Sono i primi dati diffusi oggi alla vigilia di Pitti Filati 94, fiera dal 24 al 26 gennaio alla Fortezza da Basso di Firenze, dove 115 aziende si ritrovano con le collezioni per la Primavera/Estate 2025.

La nota evidenzia come l'evoluzione sfavorevole abbia interessato tutti i comparti di cui si compone l'industria della filatura italiana: sia la filatura laniera, sia la cotoniera sia la liniera (lino). Nel commercio con l'estero è stimata una perdita annua delle esportazioni nella misura del -8,5%; le importazioni dovrebbero calare del -11,2%. Tali andamenti portano il fatturato estero settoriale a quota 902 milioni di euro, mentre l'import a poco più di 1 miliardo. Da ultimo, in linea col trend complessivamente sfavorevole dello scenario congiunturale, se si considera il versante occupazionale, la filatura italiana è attesa chiudere il 2023 con un numero di dipendenti di poco inferiore rispetto al 2022. Nei primi nove mesi del 2023i emerge la congiuntura complessivamente sfavorevole per la filatura italiana. In termini di export, il calo è pari al -10,1%; parallelamente, anche l'import presenta una flessione, del -14,2%. Tutte le tipologie di filato considerate presentano dinamiche negative delle vendite estere.

Più in dettaglio, in ambito laniero le esportazioni di filati sia cardati sia pettinati presentano un decremento, sebbene di entità differenti: i primi flettono del -10,2% mentre i secondi contengono la perdita al -0,9%. I filati misti chimico/lana fanno registrare una variazione negativa pari al -14,7%; più moderato il calo delle vendite estere di filati per aguglieria: -1,1%. L'export di filati di cotone, con una flessione del -21,4%, sperimenta la dinamica peggiore della filatura. Infine, i filati di lino archiviano un decremento delle vendite estere pari al -16,4%.



