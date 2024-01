Pitti Filati, a battesimo nuova Academy di Centro Moda

Pitti Filati 94 punta su ricerca e sostenibilità per rilanciare il settore della filatura italiana, che proprio nel 2023 ha sperimentato un calo del fatturato del -4,2%, secondo Centro Studi di Confindustria Moda per Sistema Moda Italia (portandosi a 3,1 miliardi di euro). Il salone, alla Fortezza Da Basso dal 24 al 26 gennaio, metterà in mostra 115 aziende con le tendenze filati per la primavera/estate 2025, ma soprattutto farà da battesimo alla Cfmi Academy, nuovo format di approfondimento per gli studenti di design, nato dalla partnership tra Centro di Firenze per la Moda Italiana, Pitti Immagine e UniCredit.

Al salone andrà in scena il primo modulo formativo con un ciclo di seminari sulla creazione della moda sostenibile, con particolare riguardo alle tematiche Esg (Environmental, Social and Governance). Anche il nuovo Spazio Ricerca guarda alla natura e nel nuovo allestimento Milestone, curato da Angelo Figus e Nicola Miller, propone un invito al viaggio per assaporare i paesaggi che cambiano. Infine torna Customeasy, lanciato alla scorsa edizione, dedicato ai diversi aspetti della customizzazione (dalle macchine tessili ai lavaggi, dai ricami ai finissaggi e alla filatura, dai tagli ai software per il disegno).

In contemporanea con Pitti Filati si svolgerà anche Vintage Selection 41, il salone per l'abbigliamento e gli accessori vintage, da mercoledì 24 a domenica 28 gennaio al Salone M, al piano inferiore della Fortezza da Basso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA