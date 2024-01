Isabella Rossellini con gli studenti del Polimoda di Firenze

Evento-clou a Firenze per gli studenti del Polimoda. Per la prima volta l'attrice, modella e produttrice Isabella Rossellini li incontrerà per una guest lecture dal titolo 'Isabella: new adventure in fashion', in programma il 25 gennaio nell'aula magna di Manifattura Tabacchi.

Figura iconica nel mondo della moda e dello spettacolo, Isabella Rossellini è a Firenze per il suo spettacolo teatrale Darwin's Smile, in scena al Teatro della Pergola dal 23 al 28 gennaio. Durante la guest lecture, l'attrice condividerà i dettagli dei suoi nuovi progetti nel campo della moda sostenibile e racconterà la storia della sua fattoria incentrata sulla biodiversità, Mama Farm a Long Island, fondata nel 2013.

Presenterà anche il suo cortometraggio Domestication e la collaborazione con la stilista Aisling Camps, che ha sviluppato una capsule collection utilizzando i filati provenienti dalla sua fattoria. Inoltre, in anteprima, l'artista svelerà il suo prossimo progetto sugli animali domestici.

Isabella Rossellini infatti è appassionata di animali sin dall'infanzia, ha recentemente conseguito una laurea magistrale in etologia e dedica parte del suo tempo alla preservazione di razze di animali da fattoria. Nel suo libro del 2018, ''My Chickens and I'' documenta la sua esperienza e ricerca sull'allevamento di galline di razze antiche. Inoltre, è sempre saldo il suo legame con la moda: sostiene anche gli studenti attraverso un fondo di borse di studio, premiando coloro che integrano la lana di pecore di razza antica nelle loro collezioni. La guest lecture è riservata agli studenti di Polimoda, con un particolare accento sulle classi interessate alla sostenibilità e alla moda etica, tra cui i master in Textiles from Farm to Fabric to Fashion, in Sustainable Fashion e in International Fashion Business, in partnership con il Conscious Fashion and Lifestyle Network delle Nazioni Unite.





